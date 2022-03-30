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Eğitim ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:47
Eğitim ziyareti

Polat, ziyaretleri kapsamında Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret etti. Ziyarette Polat’a, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal eşlik etti. Polat, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip, girecekleri sınavlarda ve derslerinde başarılar diledi. Polat daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

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