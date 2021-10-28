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Eğitim yardımı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 716 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:52
Eğitim yardımı

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında 716 öğrenciye polar mont alımı yaptıklarını, 400 tanesini TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Oda arasında yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verdiklerini bildirdi. Arslan, ‘’Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçemizde eğitim-öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz’’ dedi. 

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