Eğitim verildi

Seminer, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Boğazlıyan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün katılımlarıyla yapıldı. Yozgat’ta imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kurumsallaşma semineri ilgi gördü. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Ak, katılımcı firma yetkililerine çevrim içi olarak seminer verdi. Seminerde katılımcılara kurumsal olmanın şirketler açısından rekabette nasıl bir avantaj haline dönüştüğü örnekleri ile anlatıldı. ORAN İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi tarafından

orga-nize edilen seminerin son bölümünde Ajans İmalat Sonuç Odaklı Programı vizyonu ve hedefleri paydaşlara aktarıldı.