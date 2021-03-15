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Eğitim verildi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, imalat sanayindeki işletme temsilcilerine yönelik seminer çalışması gerçekleştirildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:09
Eğitim verildi

Seminer, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Boğazlıyan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün katılımlarıyla yapıldı. Yozgat’ta imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kurumsallaşma semineri ilgi gördü. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Ak, katılımcı firma yetkililerine çevrim içi olarak seminer verdi. Seminerde katılımcılara kurumsal olmanın şirketler açısından rekabette nasıl bir avantaj haline dönüştüğü örnekleri ile anlatıldı. ORAN İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi tarafından 
orga-nize edilen seminerin son bölümünde Ajans İmalat Sonuç Odaklı Programı vizyonu ve hedefleri paydaşlara aktarıldı.

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Eğitim Verildi
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