Eğitim ve beceri protokolü

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünün (MEGİP) detaylarının Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda katılımcılara anlatıldığını belirtti. İl Müdürü Taner Yıldız, kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde, işgücünün yetiştirilmesi için, kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde protokol imzalandığını söyledi. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hakkında bilgi veren Yıldız, “İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz” dedi.

Yıldız bu uygulama ile işverenin maliyetsiz bir şekilde kendi çalışma yöntemlerine uygun eleman yetiştirerek işletmesinde hem personel ihtiyacını karşılayacağını hem de üretimde verimi artıracağını vurguladı. Kurslar hakkında da bilgi sunan İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, “TOBB ile İŞKUR’un iki yıl boyunca düzenleyeceği mesleki eğitim kursları 160 fiili günü geçmeyecek olup düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira 65 kuruş cep harçlığı, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır dedi.