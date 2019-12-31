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Eğitim tamamlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlayıp, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Sen Değişirsen Dünya Değişir’ projesi eğitim çalışmaları tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlayıp, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Sen Değişirsen Dünya Değişir’ projesi eğitim çalışmaları tamamlandı.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Eğitim tamamlandı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ertem tarafından kurum idarecilerine ile personeline yönelik verilen eğitim çalışması tamamlandı. 7 hafta süren eğitim çalışmasında, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin birleşmesi, kurumsal kimlik, kurum kültürü konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitim sonunda, eğitime katılan idareci ve personele katılım belgeleri verildi. Eğitim süresince, Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Uzman Ömer Yıldız, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ertem katkıda bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Tamamlandı
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