Eğitim tamamlandı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ertem tarafından kurum idarecilerine ile personeline yönelik verilen eğitim çalışması tamamlandı. 7 hafta süren eğitim çalışmasında, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin birleşmesi, kurumsal kimlik, kurum kültürü konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitim sonunda, eğitime katılan idareci ve personele katılım belgeleri verildi. Eğitim süresince, Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Uzman Ömer Yıldız, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ertem katkıda bulundu.