Eğitim tamamlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü ve Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün talebi değerlendirildi. Oran Yozgat Yatırım Destek Ofisi Miralay Şerif Bey Konağı’nda düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine 17 kursiyer katıldı. İki gün süren eğitim programında, Oran Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Memiş Sezen tarafından katılımcılara, Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulandı. Ajansın, bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflediği, bu hedefler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğinin altı çizildi.