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Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından yürütülen, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında uygulanan, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı kapsamında ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ isimli proje kapsamında düzenlenen Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından yürütülen, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında uygulanan, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı kapsamında ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ isimli proje kapsamında düzenlenen Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi tamamlandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Eğitim tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitim programı ile 17-30 yaş arası hedef kitlenin liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini, yeterliliklerini geliştirmelerinin hedeflendiğini söyledi. Uğuz, 34 katılımcının yer aldığı eğitim programı kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri, başarı stratejileri, çatışma yönetimi oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlendiğini kaydetti. Başkan Halil Uğuz, derneğin ilk gönüllülerinden bir kişinin Danimarka'da özel eğitim öğrencilerine gönüllü aktiviteler yapmak için çalışmalarına başladığını bildirdi. Uğuz, ‘Europen Solidarty Corp (ESC) programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Bu programı ile gençler 2 ay ila 12 ay içerisinde gönüllülük faaliyetlerine katılabiliyor. Faaliyetler kapsamında seyahat, konaklama, yemek, vize ücretleri proje kapsamında ücretsiz karşılanmaktadır’ dedi.
 

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