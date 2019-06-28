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Eğitim tamamlandı

AYDINCIK ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanan Aday Öğretmenlerin hizmet içi eğitim süreçleri tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

AYDINCIK ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanan Aday Öğretmenlerin hizmet içi eğitim süreçleri tamamlandı.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Eğitim tamamlandı

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İlçedeki okullarda sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerin 180 saatlik Hizmet içi eğitimleri sona erdi. Bu nedenle, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile Kazankaya Kanyonu girişindeki sosyal tesislerde etkinlik düzenlendi. Bu arada, Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı iken Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine tayinin çıkan Azize Baran Kılınç için de veda yemeği verildi. Veda yemeğine okul müdürleri ve meslektaşları katıldı. 

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