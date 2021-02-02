Eğitim tamamlandı

Eğitim çalışmalarına katılıp, başarılı olanların sertifikaları Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından verildi. Başkan Ünal, çalışanların can güvenliği ve sağlığına büyük önem verdiklerini, çalışma ortamında can güvenliği ve sağlığını öncelik haline getirmek için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Belediyemizde çalışmalar esnasında yaralanma, acil bir durum gibi riskler ortaya çıkabilmektedir. Amaç bu riskleri minimum seviyeye indirmek, bilinçli olmak önemlidir. Bu sebeple eğitim önem taşır. Bizim için en önemlisi çalışanlarıdır. Bu eğitim sayesinde, çalışma esnasında oluşabilecek tüm olumsuzlukların, kazaların ve sorunların önüne geçilebilmesi, en az seviyeye inmesi için nitelik kazandırmaktadır’’ diye konuştu.