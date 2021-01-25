Eğitim Parkı yenileniyor

Çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkının, geçen zaman içerisinde yıprandığı kaydedildi. Yenilenmesi konusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hassasiyet gösterip, destek verdi. Bunun üzerine 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yenilenmesine yönelik yapılacak çalışmaları belirlemek üzere Yozgat Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz bir araya geldi, parkta incelemelerde bulundu.