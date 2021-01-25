Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1551
ALTIN
438.760
DOLAR
7.3695
STERLİN
10.1096
EURO
8.9725

Eğitim Parkı yenileniyor

YOZGAT Valiliği, belediye, milli eğitim ve emniyet müdürlüğünün ortak girişimleri ile yapılıp, 2013 yılında hizmete açılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yenilenmesi planlandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:39
Eğitim Parkı yenileniyor

Çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkının, geçen zaman içerisinde yıprandığı kaydedildi. Yenilenmesi konusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hassasiyet gösterip, destek verdi. Bunun üzerine 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yenilenmesine yönelik yapılacak çalışmaları belirlemek üzere Yozgat Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz bir araya geldi, parkta incelemelerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Parkı Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COViT-19 TANIDIK ÇIKTI!
COViT-19 TANIDIK ÇIKTI!
TEMA’dan anlamlı proje
TEMA’dan anlamlı proje
GURURLA GEZDi
GURURLA GEZDi
Elektrik tüketimi arttı
Elektrik tüketimi arttı
Tablet dağıtımı
Tablet dağıtımı
Hollanda’da Kral Yılmaz’ı affetti
Hollanda’da Kral Yılmaz’ı affetti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim