Eğitim-öğretim dönemi öncesinde dezenfekte edildi

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Eylül Pazartesi başlayacak eğitim-öğretim yılı için öğrenci taşıyan servis araçlarının dezenfektesinin tamamlandığını bildirdi. Gerekli hijyen ortamı sağlanan servis araçlarının ders başı yapacak öğrenciler için hazır hale getirildiği kaydedildi. Yüz yüze eğitimin başlayacağı köy ve merkez okullarında da dezenfekte çalışması yapıldı. Yüz yüze başlayacak eğitim-öğretim yılı için merkez ve köy okullarında dezenfekte işlemlerinin tamamlanarak, uygun hijyen ortamı sağlandığı bildirildi. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması noktasında velilerin de hassasiyet göstermesi istendi.