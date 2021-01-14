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Eğitim Merkezi hizmete başladı

YOZGAT Personel Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:52
Eğitim Merkezi hizmete başladı

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Personel Eğitim Merkezi Başkanlığına atanan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özden'i makamında ziyaret etti. Başsavcı Uçak, Eğitim Merkezinin Adalet Bakanlığına, Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Başsavcı Uçak, beş yıldızlı otel statüsündeki tesisin pandemi koşullarını geride bırakıp eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte yurdun dört bir köşesinden haftada 300'ü aşkın Adalet Bakanlığı çalışanının Yozgat'a geleceğini, bildirdi, Merkezin Yozgat'ın ekonomik gelişimine, sosyal ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade etti. Ziyaret sonunda Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'a tesisi gezdirerek, fiziki yapısı hakkında bilgi verdi. Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Başsavcı Uçak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, Eğitim Merkezi'nin inşaat aşamasından faaliyete geçmesine kadar olan süreçteki büyük emek ve katkısından dolayı şükranlarını sundu. Özden, Ankara ve Rize'nin ardından faaliyete geçen üçüncü eğitim merkezi olan Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin, yargının etkin ve verimli işleyişe sahip olması, yargıya olan güvenin artırılması hedefine yönelik olarak Adalet Bakanlığı personeline hizmet içi ve öncesi eğitim vermek üzere faaliyete geçirildiğini anlattı. Özden, tesisin 378 konaklama kapasiteli, içerisinde açık/kapalı spor alanları, Türk ve Fin hamamı, sauna, fitness salonu, hobi aktivite alanları, çocuk kulübü, yürüyüş ve parkuru, kütüphane gibi sosyal donatı alanları ile Adalet Bakanlığı çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığını bildirdi.  

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Eğitim Merkezi Hizmete Başladı
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