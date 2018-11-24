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Eğitim masaya yatırıldı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumu yöneticileri ile Dedefakılı İlk ve Ortaokulu´nun ev sahipliğinde müdürler kurul toplantısı yapıldı.

Eğitim masaya yatırıldı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumu yöneticileri ile Dedefakılı İlk ve Ortaokulu´nun ev sahipliğinde müdürler kurul toplantısı yapıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:32
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Eğitim masaya yatırıldı

Eğitim ve öğretimin sorunlarının konuşılduğu toplantıda, okul ve kurumların fiziki ihtiyaçları, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve öğretim metaryalleri, öğretmen ders dağılımları, yetiştirme kursları ve benzeri konular ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Ergün Çağlıyan´ın başkanlık ettiği toplantıda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy, kendi birimleri ile alakalı önemli bilgileri eğitim kurumu yöneticileri ile paylaştı. Müdür Vekili Çağlıyan da, toplantı sonunda kendilerini çok güzel bir şekilde ağırlayan Dedefakılı İlk ve Ortaokul müdürü Ahmet Doğan ile birlikte toplantıya katılan katılımcılara teşekkür etti. 

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Eğitim Masaya Yatırıldı
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