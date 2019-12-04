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Eğitim kurumları ziyaret edildi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte pansiyon ziyaretinde bulundu, çalışmaları inceledi.

Eğitim kurumları ziyaret edildi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte pansiyon ziyaretinde bulundu, çalışmaları inceledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Eğitim kurumları ziyaret edildi

Akkan, okul pansiyonunda yapılacak düzenlemeler, iyileştirmeler hakkında bilgi alarak, tavsiyelerde bulundu. Akkan, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilerde hedef oluşturma kapsamında yürütülecek çalışmalar, deneme sınavları, öğrenci davranışları hakkında sohbet etti. Akkan, her deneme sınavı sonrası öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitimde yapılacak çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğini, sene sonunda başarı düzeyinin artacağına inandığını anlattı. 

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Eğitim Kurumları Ziyaret Edildi
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