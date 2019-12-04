Eğitim kurumları ziyaret edildi

Akkan, okul pansiyonunda yapılacak düzenlemeler, iyileştirmeler hakkında bilgi alarak, tavsiyelerde bulundu. Akkan, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilerde hedef oluşturma kapsamında yürütülecek çalışmalar, deneme sınavları, öğrenci davranışları hakkında sohbet etti. Akkan, her deneme sınavı sonrası öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitimde yapılacak çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğini, sene sonunda başarı düzeyinin artacağına inandığını anlattı.