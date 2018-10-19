Eğitim Kurslarına devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Halk Eğitim Merkezlerimiz ile işbirliği çerçevesinde açtığımız kurslarımızı zaman zaman ziyaret ederek kursiyerlerle ve kurs eğitmenleri ile görüşüyoruz’’ dedi.

Yıldız, gerçekleştirilen görüşmelerde kursun süreci, kursiyer ihtiyaçları, malzemeler ve varsa sorunlar hakkında bilgiler alarak, kursiyerlere yardımcı olduklarını söyledi. Yıldız, ‘’Bu ziyaretlerde kursiyerlerimizden gelen olumlu değerlendirmeler neticesinde bizlerde İl Müdürlüğü olarak memnun oluyoruz. Mesleki Eğitim Kurslarımızdan yararlanan her kursiyerin tüm süreç boyunca yanında olmaya çalışıyoruz. Kurs sonunda da işgücü piyasasına dahil olmaları adına İl Müdürlüğü olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Mesleki Eğitim Kurslarımızı açılmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

