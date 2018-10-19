Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97454
ALTIN
222.281
DOLAR
5.6250
STERLİN
7.3258
EURO
6.4525

Eğitim Kurslarına devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, Sorgun Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında açılan Çini İşlemecisi kursunu ziyaret ederek, çalışmaları inceledi, bilgi aldı.

Eğitim Kurslarına devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, Sorgun Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında açılan Çini İşlemecisi kursunu ziyaret ederek, çalışmaları inceledi, bilgi aldı.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
14 Okunma
Eğitim Kurslarına devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Halk Eğitim Merkezlerimiz ile işbirliği çerçevesinde açtığımız kurslarımızı zaman zaman ziyaret ederek kursiyerlerle ve kurs eğitmenleri ile görüşüyoruz’’ dedi. 
Yıldız, gerçekleştirilen görüşmelerde kursun süreci, kursiyer ihtiyaçları, malzemeler ve varsa sorunlar hakkında bilgiler alarak, kursiyerlere yardımcı olduklarını söyledi. Yıldız, ‘’Bu ziyaretlerde kursiyerlerimizden gelen olumlu değerlendirmeler neticesinde bizlerde İl Müdürlüğü olarak memnun oluyoruz. Mesleki Eğitim Kurslarımızdan yararlanan her kursiyerin tüm süreç boyunca yanında olmaya çalışıyoruz. Kurs sonunda da işgücü piyasasına dahil olmaları adına İl Müdürlüğü olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Mesleki Eğitim Kurslarımızı açılmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
Silah kaçakçılığı
Silah kaçakçılığı
Mühendislik, dergiye konu oldu
Mühendislik, dergiye konu oldu
Tanap destekli kütüphane
Tanap destekli kütüphane
Çocuk gelişi eğitimi
Çocuk gelişi eğitimi
Tavus Kuşları renkleriyle büyülüyor
Tavus Kuşları renkleriyle büyülüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim