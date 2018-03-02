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Eğitim için yürüdüler

YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılan 63 yaşındaki Aysel Temel, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki köyünden her gün okuma yazma öğrenmek için geliyor.

Eğitim için yürüdüler

YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılan 63 yaşındaki Aysel Temel, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki köyünden her gün okuma yazma öğrenmek için geliyor.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Eğitim için yürüdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yenifakılı Halk Eğitim Merkezi gerekli çalışmaları tamamlayarak 5 kursiyerle açtığı-okuma yazma kursunu başlattı.
Kursiyerlerin büyük bir istekle okuma yazma kursuna katıldığını söyleyen Yenifakılı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tülek, okuma yazma kursuna 40 yaşından 63 yaşına kadar 5 kursiyerin katıldığını söyledi. 63 yaşındaki kursiyer Aysel Temel, "Ben 63 yaşındayım ve Yiğitler Köyünde yaşıyorum. Köyümüz Yenifakılı'ya yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta. Köy hoparlöründen ilanı duyunca hemen Halk Eğitim Merkezine gelip kaydımı yaptırdım. Okuma-yazma öğrenmek için her gün 18 kilometre yol yapıyoruz. Eşim bu konuda bana çok destek oluyor. Sen yeter ki okuma yazma öğren, ben seni seve seve götürür, getiririm diyor" dedi.
Okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini belirten kursiyer Hava Hamdemir ise, "Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan kurs ilanlarını duyduğunu ama bir türlü kayıt yaptıramıyordum. Ancak Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanımın televizyonda okuma yazma seferberliği başlattıklarını izleyince tamam, kursa katılıp okuma yazma öğreneceğim dedim. İlanı duyar duymaz hemen gidip Halk Eğitim Merkezine kaydımı yaptırdım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım'dan Allah razı olsun. Onların sayesinde okuma yazma öğreniyorum" diye konuştu.

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