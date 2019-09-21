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Eğitim Haftasına renkli giriş

SARIKAYA ilçesinde, İlk Öğretim Haftası kapsamında Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro salonunda Namık Kemal İlköğretim Kurumunun hazırladığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitim Haftasına renkli giriş

SARIKAYA ilçesinde, İlk Öğretim Haftası kapsamında Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro salonunda Namık Kemal İlköğretim Kurumunun hazırladığı program renkli görüntülere sahne oldu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Eğitim Haftasına renkli giriş

Kaymakam Yasin Özcan,  Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Jandarma Komutanı Murat Özcan, Emniyet Müdürü Yasin Yamur, Siyasi Parti Temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu. Öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası ile ilgili şiirler okundu. İlçe Millî Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘’2019-2020 eğitim yılının 416 derslik 432 öğretmen 4600 öğrenci ile başlanmış bulunmaktayız. Hedefimiz ilçemizi eğitim ve öğretim nokrasında hak ettiği yerlere getirmek, hem eğitim hem de öğretim noktasında ilçemizi başarıya taşıyacağız" dedi. Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından sırasıyla, her çocuk özeldir danslı gösteri, büyük Türk devletleri gösterisi, Halk oyunları gösterisi, Müzik dinletisi, Bayrak teslim töreni yapıldı. Törenin sonunda Kaymakam Yasin Özcan da, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz, eğitimcilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir yıl temennisinde bulundu. 

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