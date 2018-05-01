Eğitim gördüler kask aldılar

Türk Rıders Chopper Clup Yozgat Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, motorsiklet sürücülerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi. İki gün süren eğitim programı sonunda Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde sertifika ve kask dağıtım töreni gerçekleşti. Törene Vali Yardımcısı Salih Altun da katılım gösterdi. Törende konuşan Türk Rıders Chopper Clup temsilcisi Kadir Şimşek, kulüp olarak Yozgat’ın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunduklarını, motorsiklet tutkunlarını bir çatıda topladıklarını söyledi. Temsilci Kadir Şimşek, genç motorsikletçilerin koruyucu kask kullanması ve temel ilk yardım bilgilerini öğrenmesi için Yozgat Valiliği’nin desteğiyle eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gençlerimizin emniyetli motorsiklet kullanması için seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Salih Altun da trafikte seyreden motorsiklet türü araçlarda kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Altun, ilimizde motorsiklet tutkunu gençlerin ilk yardım eğitimi alması ve trafikte kasklarıyla güvenli sürüş yapmaları için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın gerekli destek ve katkıyı verdiğini belirtti.



