Eğitim Fakültesine ziyaret

Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü’nün daveti üzerine, Eğitim Fakültesini ziyaret eden Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Günel akademik personel ile bir araya geldi. Eğitim öğretimle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilen ziyarette üniversite genelinde eğitim-öğretim ile ilgili yapılan güncel çalışmalardan bahsedildi. Toplantıdan sonra akademik personelin görüş ve düşüncelerini alan Güney, akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı. İletilen talep ve önerilerin değerlendirileceğini belirten Güney, “Akademisyen arkadaşlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli. Bizlerde bu görüşleri değerlendirerek elimizden geleni yapıyoruz. Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.