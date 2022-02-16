Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eğitim Fakültesine ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Eğitim Fakültesini ziyaret etti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:08
Eğitim Fakültesine ziyaret

Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü’nün daveti üzerine, Eğitim Fakültesini ziyaret eden Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Günel akademik personel ile bir araya geldi. Eğitim öğretimle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilen ziyarette üniversite genelinde eğitim-öğretim ile ilgili yapılan güncel çalışmalardan bahsedildi.  Toplantıdan sonra akademik personelin görüş ve düşüncelerini alan Güney, akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı. İletilen talep ve önerilerin değerlendirileceğini belirten Güney, “Akademisyen arkadaşlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli. Bizlerde bu görüşleri değerlendirerek elimizden geleni yapıyoruz. Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Fakültesine ZiyaretYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberYOBÜEğtiimFakültesiZiyaretRektörProfesörYücelGünay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 7 kuyruğu
Yüzde 7 kuyruğu
ORAN’dan 500 bin liralık destek
ORAN’dan 500 bin liralık destek
Gündemdeki konuları görüştüler
Gündemdeki konuları görüştüler
Sahte satışa uyarı
Sahte satışa uyarı
Hemşehrilerini ağırlıyor
Hemşehrilerini ağırlıyor
Köse’den başkanlara ziyaret
Köse’den başkanlara ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim