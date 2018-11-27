Eğitim Elçisi Böyükata

Teknik bilimlerden ve temel fen bilimlerinden 30 araştırmacının yararlandığı programda farklı başlıklar altında seminerler verildi. Projede kalite unsurları bakımından da özel söyleşiler yapıldı. Etkileşimli geçen programda proje yazımına ilişkin uygulamalı çalışmalar uygulandı. Programın sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat imzalı katılım belgeleri ile eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.