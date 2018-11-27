Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93962
ALTIN
206.110
DOLAR
5.2458
STERLİN
6.7210
EURO
5.9475

Eğitim Elçisi Böyükata

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen Proje Eğitimi etkinliğine de katkı verdi.

Eğitim Elçisi Böyükata

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen Proje Eğitimi etkinliğine de katkı verdi.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
13 Okunma
Eğitim Elçisi Böyükata

Teknik bilimlerden ve temel fen bilimlerinden 30 araştırmacının yararlandığı programda farklı başlıklar altında seminerler verildi. Projede kalite unsurları bakımından da özel söyleşiler yapıldı. Etkileşimli geçen programda proje yazımına ilişkin uygulamalı çalışmalar uygulandı. Programın sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat imzalı katılım belgeleri ile eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tezgahı bıraktı, tebrik etti
Tezgahı bıraktı, tebrik etti
Soydaşlara destek
Soydaşlara destek
Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri programı sona erdi
Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri programı sona erdi
Harçlıklarını Bağışladılar
Harçlıklarını Bağışladılar
Tebliğ edildi
Tebliğ edildi
Kadın ve Aile konuşuldu
Kadın ve Aile konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim