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Eğitim Değerlendirmesi Yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında Eğitim Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eğitim Değerlendirmesi Yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında Eğitim Değerlendirme toplantısı yapıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Eğitim Değerlendirmesi Yapıldı

Toplantıya okul müdürleri, şube müdürleri ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri katılım gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 2023 Eğitim Vizyonu Ülke ve İl Hedefleri ile ilgili çalışmalar, ilçe ve okul gelişim planları ve bu yıl ki hedeflere ulaşma düzeyi görüşüldü.
Eğitim konusunda birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda birim amirleri sunumlar gerçekleştirdi. Okulların yaptığı tüm faaliyetlerin veriye dayalı izlenmesi kararı da alındı.

 

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