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Eğitim değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürlerinin katılımı ile eğitim değerlendirmesi yapıldı.

Eğitim değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürlerinin katılımı ile eğitim değerlendirmesi yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Eğitim değerlendirildi

2023 Eğitim Vizyonu ülke ve İl hedefleriyle ilgili çalışmaların gözden geçirilip, değerlendirildiği toplantıda, okulların eğitime hazırlık çalışmaları, sınav sonuçları masaya yatırıldı. Diğer eğitimle ilgili konalar ele alındı. Okul giriş-çıkış saatlerinin planlanması yapıldı. Birim amirleri, sunum yaptı, paylaşımları ve birimleriyle alakalı konular görüşüldü. Okulların yaptığı tüm faaliyetlerin bundan sonra da veriye dayalı olarak izleneceği kaydedildi. Okullardaki sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin daha da artırılması için İl genelinde ‘Sosyal Okulum Projesinin' bu ders yılından itibaren 3 yıl süreyle uygulamaya konulması kararlaştırıldı. 

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