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Eğitim camiasından bir yıldız kaydı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe, bir süredir devam eden rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Eğitim camiasından bir yıldız kaydı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe, bir süredir devam eden rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

21 Temmuz 2019 Pazar 22:04
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Eğitim camiasından bir yıldız kaydı

Hafta sonunda cenazesi gözyaşları arasında Çatak Mezarlığında toprağa verildi. Gazetemiz sahiplerinden Ayhan Kayhan’ın kayınbiraderi, gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’ın dayısı, Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe’nin vefatı yakınları, sevenleri ile birlikte eğitim camiasında da derin üzüntü yarattı. Bir süredir tedavi gören ve son olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne yatırılan Nuri Gülbahçe, Cumartesi günü sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Gülbahçe’nin cenazesi aynı gün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çatak Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte yakınları, İleri Gazetesi yönetim kadrosu, sevenleri, arkadaşları, Bozok Üniversitesi yönetimi, akademisyenler, Gülbahçe’nin öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.  İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Gülbahçe ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
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