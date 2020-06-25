Eğitim çalışması

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gönüllülere yönelik verilen kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri devam ediyor.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimi, gençlerin iş hayatına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri, bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama/bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlendiğini söyledi. Uğuz, ‘’Kariyer planlama ve iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimimiz; kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, bireysel çalışmalar ve soru-cevap şeklinde yürütülmektedir. 10 kişilik gruplarla gençlere, kendini tanıma, mesleki ve kişilik testleri, kariyer planlama, iş aramaya hazırlık, etkili özgeçmiş hazırlama ve hobiler, iş görüşmesi ve sırasında dikkat edilmesi gerekenler, bireysel ve grup mülakatları teknikleri, kişiye özel uygulamalı iş görüşmeleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Bugüne kadar SORGED’e ve gençlere desteklerinizi esirgemeyen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz Taner Yıldız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.