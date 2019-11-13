Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103972
ALTIN
270.619
DOLAR
5.7738
STERLİN
7.4166
EURO
6.3613

Eğitim çalışmalarına devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitime yönelik desteğini sürdürüyor.

Eğitim çalışmalarına devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitime yönelik desteğini sürdürüyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Eğitim çalışmalarına devam

Böyükta, Manisa’da öğretmenlere yönelik iki farklı gruba seminer verdi. Böyükata daha sonra da kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ etkinliğine katılıp, eğitim çalışmalarına destek verdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Geliştirme Stratejileri’ konusunda detaylı bilgi verdi. Etkileşimli olarak gerçekleştirilen toplantıya 80 civarında öğretmen katıldı. Merkez ilçelerinden idareciler ile proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmeler yer aldı. 
PROJE EĞİTİMİ
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir Ankara’daki kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ etkinliğinde de yer aldı. Etkinlikten 30 civarında genç araştırmacı faydalandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi ile ilgili temel kavramlar konusunda bir seminer verdi. Proje teklifinin kalitesi ve nitelikli bir planlama için izlenmesi gereken yolların kavratılması bakımından, katılımcılara uygulamalı etkinlikler yaptırıldı. Grup çalışmalarında yapılan atölyelerde beyin fırtınası yaklaşımı ile prototip proje tasarımı icra edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim çalışmalarına Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efendimiz ve aile anlatıldı
Efendimiz ve aile anlatıldı
Geleneksel ikram yapıldı
Geleneksel ikram yapıldı
Gençler Kayseri’yi gezdi
Gençler Kayseri’yi gezdi
BORULAR SORUN OLDU
BORULAR SORUN OLDU
GERÇEK GiBi
GERÇEK GiBi
Möhür Yozgat'a atandı
Möhür Yozgat'a atandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim