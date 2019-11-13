Eğitim çalışmalarına devam

Böyükta, Manisa’da öğretmenlere yönelik iki farklı gruba seminer verdi. Böyükata daha sonra da kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ etkinliğine katılıp, eğitim çalışmalarına destek verdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı vermek amacıyla Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Geliştirme Stratejileri’ konusunda detaylı bilgi verdi. Etkileşimli olarak gerçekleştirilen toplantıya 80 civarında öğretmen katıldı. Merkez ilçelerinden idareciler ile proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmeler yer aldı.

PROJE EĞİTİMİ

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir Ankara’daki kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ etkinliğinde de yer aldı. Etkinlikten 30 civarında genç araştırmacı faydalandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi ile ilgili temel kavramlar konusunda bir seminer verdi. Proje teklifinin kalitesi ve nitelikli bir planlama için izlenmesi gereken yolların kavratılması bakımından, katılımcılara uygulamalı etkinlikler yaptırıldı. Grup çalışmalarında yapılan atölyelerde beyin fırtınası yaklaşımı ile prototip proje tasarımı icra edildi.

