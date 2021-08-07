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Eğitim çalışmalarına devam

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere yönelik düzenlenen eğitim çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:14
Eğitim çalışmalarına devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Takım Çalışması Eğitimi’ planlandı. Eğitim çalışmalarının 14-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı, katılımcıların 11 Ağustos tarihine kadar başvuru yapmaları istendi. 
SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında uygulanacak olan Takım Çalışması Eğitimi ile gerek sosyal hayatımız, gerekse iş hayatında ekip/takım olmasının önemi, getirisi konularında farkındalık kazandırılmasının amaçlandığını bildirdi. Uğuz, ‘’Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamaktır. Profesyonel hayatta ilerleme sağlamak açısından değer taşıyan bu eğitim; takım üyesi olmak, başarmak ve takımca sinerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, davranış ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır’’ dedi.
Uğuz, bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek, onlara görevler vermenin yeterli olmadığını aktardı. Uğuz, ‘’Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır’’ diye konuştu.
Takım Çalışması Eğitiminin 14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında sabah saat 09:30'da başlayıp, akşam saat 17:30'a kadar devam edeceğini bildiren Uğuz, eğitime katılmak üzere 16-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceklerini, eğitim kontenjanının ise 30 katılımcı ile sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. 

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Eğitim çalışmalarına Devam
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