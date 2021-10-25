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Eğitim çalışmaları

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde denetim ekibinde görevli personeller İşbaşı Eğitim Programlarını ziyaret ederek, programlarda gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:17
Eğitim çalışmaları

 Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işverenlere sağlanan önemli desteklerden birisinin de İşbaşı Eğitim Programları olduğunu söyledi. Yıldız, ‘’Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak 2021 yılının Ocak- Eylül döneminde 537 programda bin 690 kursiyerimiz İşbaşı Eğitim Programlarından faydalandırılmıştır’’ dedi.  Yıldız, destek ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyip, eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma, işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunulduğunu aktardı. Yıldız, ‘’Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadırlar’’ diye konuştu.  •Yasin Nazım Kayhan•

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