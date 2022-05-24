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Eğitim Bir-Sen tekrar yetkili oldu

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi 9’uncu yılında da Yozgat’ta yetkili sendika oldu.

24 Mayıs 2022 Salı 00:33
Eğitim Bir-Sen tekrar yetkili oldu

Eğitim-Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, her yıl mayıs ayında yapılan yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında Yozgat İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve Bozok Üniversitesi'nde sendika üye sayıları tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Yozgat'ta Eğitim hizmet kolunda örgütlü sendikaların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan mutabakat toplantısında tutanakların imza altına alındığını hatırlatan Şerefli, 2022 yılı mutabakat döneminde de Yozgat Merkez ile 12 ilçe ve Bozok Üniversitesi'nde Eğitim Hizmet Kolunda Eğitim-Bir Sen üye sayısını 3 bin 628’e yükselterek yetkisini sürdürdüğünü dile getirdi. İmzalanan mutabakatta il genelinde en yakın takipçimize bin 882 üye farkıyla yetkilerini taçlandırdıklarının altını çizen Şerefli, ‘’Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi teşkilatı olarak bu durumun haklı gururunu yaşıyoruz.  Eğitim-Bir Sen Yozgat Şubesi olarak 9 yıldır kesintisiz süren yetkiyi almadaki başarımız yalnızca bizim değil, tüm üyelerimizin başarısıdır. Bizi zirveye çıkaran, zirvede tutan ve zirveden yeni ufuklara yol almamıza katkı sunan Eğitim-Bir Sen'in asil üyeleridir. 1992 yılında Onursal Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın açtığı yolda ve oluşturduğu dinamizm ile medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla, sorunun paydaşı değil çözümün paydaşı olarak rekabet zemininde hizmet sendikacılığı anlayışı ile hak arama mücadelemizde kamu çalışanlarımız adına önemli kazanımlar elde ettik. Kamuda özgürlük alanlarının genişlemesini sağladık. Taleplerimizin karşılık bulmadığı, tarafımıza yapılan tekliflerin yetersiz olduğu dönemlerde demokratik çerçevede dik durmaktan, söylem geliştirmekten ortaya eylem koymaktan geri durmadık. Ayrıca  ‘Milli’ sıfatıyla uyumlu, yerli değerlerle donanmış, tarihi, kültürü ve kökleriyle barışık ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak her zaman demokrasinin, Milli İradenin yanında olduk. Türkiye’nin sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkıda bulunacak çalışmalara daima destek vermek önceliğimiz oldu’’ dedi.
Yetkiyi taçlandırdıkları bu dönemde Eğitim Bir Senli olmanın sorumluluğunu ve çalışkanlığını sergileyerek il merkezinde,  ilçelerde ve üniversitede yetkiyi devam ettirerek hak, özgürlük, emek ve ekmek mücadelesi yürütürken aynı zamanda da millet iradesini daim kılarak, Hakk’ı yüceltmek gibi soylu bir davanın neferi olan il, ilçe, üniversite başkan ve yönetim kurulu üyelerine, kadın komisyonlarına, dava arkadaşlarına teşekkür eden Şerefli, ‘’Sendikal varlığımız olan Eğitim Bir-Sen’in asil üyelerine bizlere verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı şükranlarımı sunuyor, Kuruluşundan bugüne emek, ömür ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. İstikamet üzere nice yıllara’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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Eğitim Bir-Sen Tekrar Yetkili Oldu
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