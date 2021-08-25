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Eğitim aldılar, işe başladılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Konya’da düzenlenen işbaşı eğitimi programına katılan gençlerden 4’ü Konya’da işbaşı yaptı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:27
Eğitim aldılar, işe başladılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden, Temmuz ayı içerisinde Konya’da düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan 24 teknik lise öğrencisinden 4’ü Konya’da iş sahibi oldu.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Konya’da işbaşı yaparak, iş sahibi olan 4 genci ziyaret edip, sohbet etti. Başkan Coşar, ‘’Konya’da düzenlediğimiz her biri alanında uzman eğitmenler tarafından nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla sunulan işbaşı eğitim programının tamamlanmasının ardından, Konya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tarım ve hayvancılık sektörlerinde makineler üreten Çelikel Tarımda yeni işe başlayan dört genç kardeşimizi ziyaret ettik. Gençlerimizi buralarda görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, gençlerimize yönelik istihdam kapılarını aralamak, kariyerlerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi. Coşar, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla protokol imzaladıklarını, bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Konya’da düzenlenen uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek işbaşı eğitimi programına 24 teknik lise öğrencisinin, 3 sorumlu öğretmen ve idarecileriyle birlikte katıldıklarını hatırlattı. Coşar, ‘’Gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri için bilgisayarlı kaynak teknolojileri, CNC makina kullanımı gibi birçok alanda eğitim verildi. Bu sayede gençlerimiz eğitim sonunda sertifika sahibi oldu. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız bu tür çalışmalarımız ile her biri alanında donanımlı gençler yetiştirerek, ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz de istihdam sağlama potansiyeli olacak firmalarda çalışma imkanı sunmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Coşar, program kapsamında eğitim alan 4 gencin Konya’da iş sahibi olduğunu, diğer gençlerinde iş sahibi olmaları için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Eğitim AldılarIşe Başladılar
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