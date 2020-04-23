MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle mesaj yayınladı. Irgatoğlu mesajında, ”23 Nisan 1920 aziz milletimizin, bağımsızlığına kast edenlere karşı tarihin şahitliğinde meydan okumasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile milletimiz kendi kaderini kendi eline alarak ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şuuru ile var olma mücadelesinde dünyaya karşı kazandığı zaferini 23 Nisan'da çocuklara armağan ederek taçlandırmıştır. Çocuklarımıza armağan olan bu gün, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasına bir köprüdür. Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biridir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimiz olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürümek için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Evlatlarımızın önemli sorumluluklar üstlenerek Türkiye’nin aydınlık yarınlarına ulaşmasına öncülük edeceklerine yürekten inanıyorum. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün istiyoruz, geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz. Türk Milleti’nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimizdir. Bu düşüncelerle Gazi Meclis’imizin 100’üncü Kuruluş yıldönümünü saygıyla kutluyor, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Irgatoğlu, ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde iptal edilmiştir. Bunun üzerine 23 Nisan akşamı saat 21.00'de ülke genelinde İstiklal Marşı okunacaktır. Bizlerde evlerimizin balkonlarından katılacağız. Yozgatlı vatandaşlarımızı da 23 Nisan akşamı saat 21.00'de İstiklal Marşı’nı okumaya balkonlara davet ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.