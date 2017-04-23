Egemenlik kayıtsız şartsız milletin

Altunok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 97'nci yıldönümü olan 23 Nisan’ın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

"Bu anlamlı tarih, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir" diyen Altunok;

"Ulu Önder Atatürk’ün böylesi tarihi ve önemli bir anlamı olan TBMM’nin kuruluş gününü “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara hediye etmesi, O’nun ileriyi görme ve ona göre karar verme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Atatürk ‘Türk Milleti’nin istikbali, bugünkü çocuklarının isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır’ diyerek çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir...

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmeleri ortak temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İlk Meclisimizin kahraman üyelerini ve Milli Mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.