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Efsane Valinin yaşamı

Türkiye'nin ‘efsane valisi’ olarak bilinen, bir süre önce vefat eden Refik Arslan Öztürk'ün yaşamını, kardeşi gazeteci yazar Saygı Öztürk kaleme alarak, ebedileştirdi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:35
Efsane Valinin yaşamı

Yozgat’ın yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan, görev yaptığı illerde ortaya koyduğu tavır, duruş ve çalışmalarıyla ismi ‘efsane valiye’ çıkan Refik Arslan Öztürk’ün yaşamının bilinmeyenleri kardeşi gazeteci-yazar Saygı Öztürk tarafından kaleme alınıp, kitap haline getirildi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde dünyaya gelen, babasının iş hayatı nedeniyle Yerköy ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü geçiren Refik Arslan Öztürk, Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa valiliklerinde bulundu. Her yerde halkla iç içe, halkın içinde oldu. Hep tasarruf ve kalkınmayı savundu, kendini eğitim ve çağdaşlaşmaya adadı. Bugün Refik Arslan Öztürk adı görev yaptığı illerdeki tarihi yerlerde, sanayi tesislerinde, bürokraside yarattığı ekolde ve hizmet verdiği binlerce insanın gönlünde yaşamaya devam ediyor. İlkesi, Hak, hukuk, adalet, vicdan ve tasarruf olan Efsane Vali Öztürk’ün yaşamının bilinmeyenlerinin yer aldığı ‘Vali Bey’ isimli kitapta, ‘’Okul, tebeşir, tahta bilmedikleri köyde o gün köy bekçisi neyin müjdesini veriyordu? Ünlü bir karikatüristken niçin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yerleşti? Yoğun bakım odasında niçin ihale pazarlığına girişti? İçişleri Bakanlığı'nda valiler toplantısına neden alınmadı? Tüm doktorlara gönderdiği mektupta neler istedi, sonunda neler oldu? Makam otomobiline niçin binmiyor, yolculuklarını niçin otobüsle yapıyordu? Polis minibüste kimlik kontrolü yaparken validen niçin şüphelendi? ‘Niğde'de yiyecek ekmeğimiz bu kadarmış’ deyince neler oldu?  On yılda yapılacak işi, on kuruş harcamadan nasıl bir yılda bitirdi? O, niçin bolluk içindeyken kıtlık içinde gibi yaşamayı seviyordu?  ‘Tutumlu vali’ geliştirdiği modelle nasıl işsizliği bitirdi ve modeli örnek oldu?’’ bu ve daha birçok sorunun yanıtını Saygı Öztürk yeni eserinde verdi. Saygı Öztürk’ün ‘Vali Bey’ isimli kitabı kitapçılarda okurlarıyla buluştu.

Anahtar Kelimeler:
Efsane Valinin Yaşamı
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