Efsane Cuma uyarısı

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dünya genelinde etkisini gösteren, Türkiye'de de hızla yayılan ‘Efsane Cuma’ indirimleri kapsamında onlarca mağaza indirim kampanyaları başlattıklarını hatırlattı. Mağazalar tarafından başlatılan bu kampanyalar kapsamında onlarca üründe yüzde 90'lara varan indirimler olduğu gösteriliyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları gereken konular hakkında bilgi veren Aktaş, mağdur olmamak adına yapılması gerekenleri de açıkladı. Yapılan açıklamada, özellikle internetten satılan ürünler hakkında uyarılar yapıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler hatırlatıldı, bu konuda vatandaşların ‘belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı, kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı’ başlıklarında gönderilen şikayetler hatırlatıldı. "Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir. Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir" uyarısında bulunuldu.