Efendimizin hayatını öğrenecekler

Çayıralan ilçesinde ortaokul seviyesinde eğitim gören öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını kazandırılmanın yanında, Peygamber efendimizin örnek hayatının öğretilmesinin amaçlandığı organizasyon öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Çayıralan İmam - Hatip Ortaokulundaki kitap dağıtım törenine Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Eker, Okul Müdürü Hakkı Açıkgöz de katıldı. Kaymakam Eroğlu, öğrencilere dağıtımı yapılan Prof. Dr. Casim Avcı’nın kaleme aldığı ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ adlı kitabı iyi okumalarını, iyi anlamalarını tavsiye etti. Dağıtımı yapılan kitaptan öğrencilerin sınava tabi tutulacağı, dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği kaydedildi.