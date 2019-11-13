Efendimiz ve aile anlatıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Hz. Peygamber'in (SAV) bir haftaya bir güne veya bir döneme mal edilemeyeceğini, hayatın bütün dönemine yaymak gerektiğini söyledi. Çakır, hayatın zor olduğunu anlatarak, "Allah her şeyi bir denge üzerine yaratmış. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz de bir denge üzerinedir. Kur'an-ı Kerim’de de Allah bütün sistemi ince detayına kadar belirtmiş. Peygamberimizi de göndermiş, onunla da bize güzel ahlakı, vasıfları örnek olarak göstermiş. Bizim biricik kitabımız Kur'an-ı Kerim değişmez, rehberimiz de Hz. Peygamberdir. Her ikisi de bizim sımsıkı sarılmamız gereken ana temeldir" diye konuştu.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Mevlid-i Nebi Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ana başlığını Hz. Peygamber ve Aile bağı olarak belirlediğini söyledi. Panelde, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Moderatörlük yaptı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, ‘Peygamberimiz ve Aile’ konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Panel sonrası Yozgat Müftülüğü katılımcılara kitap dağıtırken, Yozgat Belediyesi de aşure ikramında bulundu.



