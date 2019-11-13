Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103972
ALTIN
270.619
DOLAR
5.7738
STERLİN
7.4166
EURO
6.3613

Efendimiz ve aile anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından, ‘Mevlid-i Nebi’ haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu panel düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi ve Büyük Sinema Salonunda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Efendimiz ve aile anlatıldı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından, ‘Mevlid-i Nebi’ haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu panel düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi ve Büyük Sinema Salonunda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Efendimiz ve aile anlatıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Hz. Peygamber'in (SAV) bir haftaya bir güne veya bir döneme mal edilemeyeceğini, hayatın bütün dönemine yaymak gerektiğini söyledi. Çakır, hayatın zor olduğunu anlatarak, "Allah her şeyi bir denge üzerine yaratmış. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz de bir denge üzerinedir. Kur'an-ı Kerim’de de Allah bütün sistemi ince detayına kadar belirtmiş. Peygamberimizi de göndermiş, onunla da bize güzel ahlakı, vasıfları örnek olarak göstermiş. Bizim biricik kitabımız Kur'an-ı Kerim değişmez, rehberimiz de Hz. Peygamberdir. Her ikisi de bizim sımsıkı sarılmamız gereken ana temeldir" diye konuştu. 
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Mevlid-i Nebi Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin ana başlığını Hz. Peygamber ve Aile bağı olarak belirlediğini söyledi. Panelde, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Moderatörlük yaptı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, ‘Peygamberimiz ve Aile’ konusunda katılımcılara bilgi aktardı.  Panel sonrası Yozgat Müftülüğü katılımcılara kitap dağıtırken, Yozgat Belediyesi de aşure ikramında bulundu.

 

Anahtar Kelimeler:
Efendimiz Ve Aile Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleneksel ikram yapıldı
Geleneksel ikram yapıldı
Gençler Kayseri’yi gezdi
Gençler Kayseri’yi gezdi
BORULAR SORUN OLDU
BORULAR SORUN OLDU
GERÇEK GiBi
GERÇEK GiBi
Möhür Yozgat'a atandı
Möhür Yozgat'a atandı
Kesinti sürüyor
Kesinti sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim