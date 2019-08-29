Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95908
ALTIN
288.184
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.1013
EURO
6.4281

Efeler Ligi fikstürü çekildi

SORGUN Belediyespor Voleybol takımının da mücadele edeceği Efeler Ligi fikstürü Türkiye Voleybol Federasyonunda çekildi.

Efeler Ligi fikstürü çekildi

SORGUN Belediyespor Voleybol takımının da mücadele edeceği Efeler Ligi fikstürü Türkiye Voleybol Federasyonunda çekildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Efeler Ligi fikstürü çekildi

2019-2020 Voleybol Sezonu Efeler Ligi fikstürleri Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, Kurum Avukatı Merve İlhan, kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu sezon Efeler Ligi’nde Sorgun Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek PTT ile Atlas Global Yeşilyurt Spor Kulüpleri’ne hoş geldiniz diyor, yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Bu sezon ilk defa Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor ilk müsabakasını 27 Ekip Pazar günü deplasmanda Spor Toto takımı ile oynayacak. Sarı siyahlı ekip, 24 Kasım Pazar Günü Fenerbahçe ile deplasmanda, 1 Aralık Pazar günü ise Galatasaray’ı konuk edecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteye yeni genel sekreter
Üniversiteye yeni genel sekreter
BÜYÜK ZAFER 97 YAŞINDA
BÜYÜK ZAFER 97 YAŞINDA
YATIRIMCI BEKLiYORUZ!
YATIRIMCI BEKLiYORUZ!
Annesini ziyaret etti
Annesini ziyaret etti
Kaymakam uğurlandı
Kaymakam uğurlandı
Çevre için toplandılar
Çevre için toplandılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim