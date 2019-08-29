Efeler Ligi fikstürü çekildi

2019-2020 Voleybol Sezonu Efeler Ligi fikstürleri Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, Kurum Avukatı Merve İlhan, kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu sezon Efeler Ligi’nde Sorgun Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek PTT ile Atlas Global Yeşilyurt Spor Kulüpleri’ne hoş geldiniz diyor, yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Bu sezon ilk defa Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor ilk müsabakasını 27 Ekip Pazar günü deplasmanda Spor Toto takımı ile oynayacak. Sarı siyahlı ekip, 24 Kasım Pazar Günü Fenerbahçe ile deplasmanda, 1 Aralık Pazar günü ise Galatasaray’ı konuk edecek.