Edirne’yi gezecekler

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Tol Çarşı’da yapmayı planladıkları yeni projeye yönelik bir gezi programı düzenlediklerini belirterek, Meydan Yeri, Lise Caddesi ve Tol Çarşı esnaflarından oluşan 40 kişilik grupla Edirne’ye gideceklerini söyledi.

Yozgat Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile ortaklaşa düzenlenen program ile bir grup esnaf Edirne’deki tarihi çarşı mekanlarında inceleme yapacak.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, esnaflara çarşı anlayışı ve çarşılara yönelik görsellik tanıtımı yapmayı planladıklarını söyledi.

Edirne’nin tarihi mekanları bulunduğunu dile getiren Karslıoğlu, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile yaptıkları program ile 40 esnaf ile birlikte Edirne’de inceleme yapacaklarını aktardı. Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Tol Çarşı esnaflarından oluşan ekiple ile birlikte yarın akşam yola çıkacaklarını kaydeden Karslıoğlu, Pazar gününe kadar çarşılar başta olmak üzere tarihi mekanlarda inceleme yapacaklarını ifade etti.