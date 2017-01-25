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Edirne’yi gezecekler

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:09
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Edirne’deki tarihi mekanlardaki çarşı anlayışı ve görselliklerin tanıtımı yapılacak Belediye esnafları Edirne’yi gezdirecek

Edirne’yi gezecekler
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Tol Çarşı’da yapmayı planladıkları yeni projeye yönelik bir gezi programı düzenlediklerini belirterek, Meydan Yeri, Lise Caddesi ve Tol Çarşı esnaflarından oluşan 40 kişilik grupla Edirne’ye gideceklerini söyledi.
Yozgat Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile ortaklaşa düzenlenen program ile bir grup esnaf Edirne’deki tarihi çarşı mekanlarında inceleme yapacak.
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, esnaflara çarşı anlayışı ve çarşılara yönelik görsellik tanıtımı yapmayı planladıklarını söyledi.
Edirne’nin tarihi mekanları bulunduğunu dile getiren Karslıoğlu, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile yaptıkları program ile 40 esnaf ile birlikte Edirne’de inceleme yapacaklarını aktardı. Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Tol Çarşı esnaflarından oluşan ekiple ile birlikte yarın akşam yola çıkacaklarını kaydeden Karslıoğlu, Pazar gününe kadar çarşılar başta olmak üzere tarihi mekanlarda inceleme yapacaklarını ifade etti.
Karslıoğlu, “Amacımız Yozgat’taki tarihi mekanları canlandırmak. Tol Çarşı ve Büyük Cami çevresinde yeni bir düzenleme yapacağız. Bu alanların daha kullanışlı ve tarihine yakışır hale getirmek arzusundayız. Belediye olarak çalışmalarımızı başlattık. Buralarda ticari faaliyet yapacak esnaflarımızın da görsellik ve çarşı anlayışını benimsemelerini istiyoruz. Hazırlamış olduğumuz program ile Edirne’deki çarşı, görsellik, tarih, kültür ve sosyallik anlayışlarını inceleyeceğiz. Yararlı bir gezi programı olacağına inanıyoruz” dedi.

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