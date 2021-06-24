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EDEBiYAT OKUYORUZ

Yurt genelinde 2020 yılında kütüphanelerin genel durumlarına yönelik yapılan istatistik değerlendirme sonuçlarına göre Yozgat’ta bulunan toplam 134 kütüphanedeki kitapların önemli bölümünü Edebiyat ve reotorik alanındaki eserler oluşturuyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:26
EDEBiYAT OKUYORUZ

Türkiye genelinde 2020 yılında bir milli kütüphane, bin 213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi, 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin bulunduğu açıklandı.
Yozgat’ta toplam 134 kütüphaneden 118’inin normal kütüphane, 16’sının da zenginleştirilmiş kütüphane olduğu belirtildi. Kütüphanelerin 105’i resmi okullarda, 16’sının Özel okullarda, 13’ünün de Özel kurslar bünyesinde yer aldığı kaydedildi. Yozgat il genelinde bulunan 19 Halk Kütüphanesinde 236 bin 777 kitap tan, geçen yıl 55 bin 620 kişi yararlandı. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısının 31 bin 42, ödünç verilen materyal miktarının ise 44 bin 980 olduğu açıklandı. Yozgat’taki Halk Kütüphanelerinde bulunan toplam 236 bin 777 kitaptan 106 bin 109’unu Edebiyat ve Reotorik eserler oluşturuyor. Sosyal Bilimler alanında 40 bin 211 eserin bulunduğu Halk Kütüphanelerinde, Coğrafya, tarih, yardımcı disiplinler alanında ise 24 bin 734 kitap yer alıyor. Genel alanda 16 bin 637 kitap bulunurken bunu, 13 bin 58 kitap ile Dini eserler, 10 bin 227 kitap ile Sanatsal yayınlar takip ediyor. Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 7 bin 467, Felsefe ve Psikoloji alanında 6 bin 992, Doğa Bilimleri ve Matematik alanında 6 bin 271, Dil ve Dil Bilimi alanında ise 5 bin 71 eser, Halk Kütüphanelerinin kitaplıklarında yerini aldığı kaydedildi.
 

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EDEBiYAT OKUYORUZ
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