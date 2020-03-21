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ECZANELER DE TEDBiR ALDI

YOZGAT Eczacılar Odası Başkanı Furkan Konya, tüm dünyada ve ülkemizde bir salgın hastalığın söz konusu olduğunu hatırlattı, vakaların sayısının gün geçtikçe artmakta olduğuna dikkat çekti.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:30
ECZANELER DE TEDBiR ALDI

Konya, dünyanın diğer ülkelerine bakıldığında İtalya gibi Çin gibi ve birçok Avrupa ülkesi gibi hastalığın çok vahim noktalara gelmemesi noktasında vatandaşların, devletin, tüm kurumların gerekli tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. Konya, ‘’Yozgat Eczacı Odası olarak, eczanelerimizde bir takım önlemler alma yoluna gittik. Eczaneler bu konuda risk grubuna giren bir meslektir, bizlerde bu süreçte sağlık hizmetini kesintisiz vermeye devam etmekteyiz. Hastalığın, hastaların ilk temas ettiği noktalardan biri de eczanelerdir. Bu nedenle eczanelerimizin ve eczanelerimize gelen hastalarımızın dikkat etmesi gereken tedbirler alma durumundayız’’ dedi. Eczacılar odası Başkanı Konya, öncelikle mümkün olduğunca her türlü temastan, insanlarla temastan, tokalaşma gibi temaslardan uzak durulmasının önemine vurgu yaptı. Konya, bununla beraber tüm eczanelerde bulunan bilgilendirme broşür ve afişlere dikkat edilmesini, tavsiyelere uyması öncelikle hastaların olmakla birlikte bizlerin sağlığı içinde önemli olduğunu bildirdi. Konya, ‘’Ayrıca Eczanelerimizi düzenli periyotlarla dezenfekte edilmesi gerektiği; bu işleminde odamız aracılığı ile düzenli olarak yapımında eczanelerimize yardımcı olacağını bildiririm. Eczanelerde içecek ikramının asgariye indirilmesini istiyoruz, hastalarımızın eczane ortamında mümkün olduğunca az vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Hastalarımıza eczanelerimize geldiklerinde, özellikle nöbet saatlerinde çok kalabalık olursa içeride değil de dışarıda beklemeleri eczane ortamında 3 kişiden fazla hasta bulunmamasını önemlidir. Ayrıca eczanelerimizde tansiyon ölçümü ve kilo ölçümüne bir süre ara verilmesini, mecbur olmadıkça yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin tavsiyelerine uyarak, özellikle evlerinde çıkmamaları, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın panik yapmamalarını, tedbirli davranmalarını istiyoruz. En kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin biteceğini ümit ederek, halkımıza sağlıklı günler diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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ECZANELER DE TEDBiR ALDI
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