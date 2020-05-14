YOZGAT’ta 14 Mayıs biz eczacılar günü nedeniyle, Eczacılar odası tarafında basın açıklaması yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçedeki eczaneleri ziyaret ederek, eczacıların Dünya Eczacılar Gününü tebrik etti. Yozgat Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada ise, ‘14 Mayıs biz eczacılar ve mesleğimiz adına simgesel, önemli bir tarih. Ülkemizde bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden tam 181 yıl geçti. 14 Mayıs 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye’de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılık ülkemizde akademik bir unvana kavuştu’ denildi.

Her sene 14 Mayıs’ı belirli temalar çerçevesinde, tüm Eczacı Odaları’nın birlikte hafta olarak kutlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda olarak belirledik’ ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında daha sonra şöyle denildi:

‘’Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. ‘Halka en yakın sağlık danışmanı’ tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. COVID-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık.’’