‘Ebru sanatı ve bir sanatçı’

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Geleneksel Türk İslam Sanatları ebru öğreticisi Nuran Öner ve atölye ekibinin çalışmalarının bulunduğu sergi açılışına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışı öncesi kısa bir konuşma yapan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Abdulkadir Dündar, Geleneksel Türk İslam Sanatlarını gelecek nesillere aşılayan Nuran Öner'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Karadağ ise yaptığı konuşmada: “Sanat milletler için hem ideolojik hem estetik açıdan önemli bir değerdir. Sanatın yansımalarına baktığınızda milletin mefhumları sanat içinde yansır ve kendini bulur. Kendi kültürünü ve estetiğini yansıtan ebru sanatının da geleceğe aktarılması ve gelecek nesillere taşınması sanatın yaşatılması adına önemlidir. Millet mefhumunda sanat var olmalı millet mefhumu payidar olarak gelecek nesillere aktarılsın” dedi.

Sanatın kendi iç dünyamızın bir dışavurumu olmakla birlikte yine kendi kimliğimizi ortaya koymak adına önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Karadağ: “Sanatla uğraşmak, sanatın içinde olmak kişinin olgunlaşması ve kemale ermesinde, duygu ve düşüncelerini estetik anlamda ifade ederek önemli bir değere dönüştürmesinde önem arz etmektedir. Sanat, insanın hedeflerini bir yere koymasının adıdır. Sanata verilen önem, kişinin kendisine verdiği değerden ileri gelir ki bunun adı da topluma katkı sunmaktır. Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan Sevgili Öğrenciler! Hayatınızı şekillendirecek güzelliklerle kendinizi hemhâl kılın. Ebru sanatı da kişinin kendisini disipline edebilecek bir sanat olduğu düşünülürse bugün bu sergi özelinde kendinize çok şey katacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Nuran Öner ise Ebru Sanatının tarihi, Anadolu kültüründeki yeri ve önemi, Ebru Sanatının hayatında yeri ve önemi ve ebru sanatına ilişkin başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Ebru sanatını kişinin cüzi iradesinden külli iradeye doğru yaptığı bir yolculuğa benzeten Öner, ebrunun insana razı olmayı, sabretmeyi ve tevekkül etmeyi öğrettiğine dikkat çekti. Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte serginin açılışı gerçekleştirildi. Karadağ, sergiyi gezerek usta öğretici Öner’den ebru sanatının incelikleri hakkında bilgiler aldı. Haber Merkezi