Ebeleri unutmadılar

İl Başkanı Başer, ‘’Özellikle bu pandemi döneminde can siperhane mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Başer, her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında Ebelik Haftası kutlamalarının olduğunu, bu yıl pandemi nedeniyle etkinliğin yapılamadığını hatırlarak, ‘’Bizler de partililerimizle birlikte ebelerimizi görev yerlerinde ziyaret edip, günlerini kutlamak istedik’’ diye konuştu. Ebelik mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden birisi olduğuna da vurgu yapan Başer, eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleğinin var ol olduğunu, hekimlik kadar eski olan ebelik mesleğinin ülkemizde eskiden anadan kıza geçen görgü, deneyime dayanan bir meslek olduğunu da hatırlattı.