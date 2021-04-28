Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
469.826
DOLAR
8.2123
STERLİN
11.4354
EURO
9.9212

Ebeleri unutmadılar

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, parti yöneticileriyle birlikte Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, Ebelere karanfil verip, ebeler gününü kutladılar.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:57
Ebeleri unutmadılar

İl Başkanı Başer, ‘’Özellikle bu pandemi döneminde can siperhane mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Başer, her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında Ebelik Haftası kutlamalarının olduğunu, bu yıl pandemi nedeniyle etkinliğin yapılamadığını hatırlarak, ‘’Bizler de partililerimizle birlikte ebelerimizi görev yerlerinde ziyaret edip, günlerini kutlamak istedik’’ diye konuştu. Ebelik mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden birisi olduğuna da vurgu yapan Başer, eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleğinin var ol olduğunu, hekimlik kadar eski olan ebelik mesleğinin ülkemizde eskiden anadan kıza geçen görgü, deneyime dayanan bir meslek olduğunu da hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
Ebeleri Unutmadılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni bitki türü keşfedildi
Yeni bitki türü keşfedildi
PANCAR EKiMi BAŞLADI
PANCAR EKiMi BAŞLADI
VETERiNERSiZ OLMAZ!
VETERiNERSiZ OLMAZ!
HEMŞiRELERE SERTiFiKA
HEMŞiRELERE SERTiFiKA
Covid19 vakasında azalma
Covid19 vakasında azalma
Kumar oynarken yakalandılar
Kumar oynarken yakalandılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim