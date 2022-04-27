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Ebeler unutulmadı

Yozgat Şehir Hastanesi, Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Ebeler Haftası nedeniyle hastanede görev yapan ebeleri ziyaret etti.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:22
Ebeler unutulmadı

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kozan, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla hastanede görev yapan ebelere karanfil takdiminde bulunuldu.
Yeni bir hayat ebelerin elinde başladığını vurgulayan Kozan, “Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri onları daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerinin kutsallığına inanarak gece gündüz demeden büyük bir özveri, sabır, gayret ve sevgiyle hizmet eden, eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan, başta hastanemizde çalışan ebelerimiz olmak üzere tüm ebelerimizin haftasını kutluyorum " diye konuştu.
 

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