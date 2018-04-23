E-Sınav Merkezi Açıldı

Yazıcı, ‘’Şu an için sadece Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavı için kullanılacak olan salon, ileriki yıllarda Açıköğretim Kurumları gibi diğer sınavlar için de kullanılması planlanmaktadır’’ dedi.

Yazıcı, elektronik sınav uygulamalarının yazılı evrak kullanmaksızın, soruların elektronik ortamda sunulduğu, değerlendirmenin de yine elektronik ortamda yapıldığı, sınav biter bitmez sınav sonucunun öğrenildiği, sınav sürecinin çok daha kısa sürdüğü bir sınav uygulaması olduğunu hatırlattı. Yazıcı, ‘’Yazılı sınavlarda kullanılan kâğıt ve matbaa giderleri, sınav evraklarının sınav merkezlerine ulaştırılmasına ilişkin nakil giderleri elektronik sınav uygulamaları ile sona ermekte olup, yazılı sınavlarda görevlendirilen personel sayısı da minimum seviyeye düştüğünden personel giderlerinden de ciddi bir tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca, e-sınav uygulamalarında kâğıt kullanımı olmadığı için dolaysıyla tabiatın korunmasına da fayda sağlanmaktadır. Yazılı sınavlarda yaklaşık 3 ay süren sınav süreci elektronik sınav uygulamaları ile birlikte 3 hafta ile 1 ay arasında bir süreye düşmektedir. Ayrıca, e-sınav uygulamalarında adaylar istedikleri ilde sınava girebilecek ve bu imkan ile de adaylara kolaylık sağlamış olacaktır’’ diye konuştu.

Yazıcı, Yozgat’ta ilk sınavın yarın saat 18:00’de yapılacağını, haftada 22 oturumun yapılabileceğinin altını çizdi. Yazıcı, bir haftada 440 adayın sınava girebileceğini de sözlerine ekledi. Sistem üzerinden aday kayıtlarının başladığı, e-sınava girmek isteyen adayların kayıtlı oldukları Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.