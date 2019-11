e-dönüşüm anlatıldı

Yozgat Belediyesi Kent Park Bilal Şahin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, TURMOB eğitmeni Yalçın Sütütemiz, Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Gelir Müdürü Sedat Vatansever, Mali Müşavir ve vergi mükelleflerini bilgilendirdi. Oda Başkanı Ahmet Bulut, bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtların, işlemlerin değişime ayak uydurmak zorunda olduklarına vurgu yaparak, e-uygulamalar tebliğine göre, bakanlık tarafından yapılan bu çalışmaların günlük mali işleri kolaylaştırırken, vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemeler olduğunu söyledi. Bulut, ‘’Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişikliklerin her tacirin bilmesi gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-süreçler hızlanarak hayatımızın her alanında karşımıza çıkacağı görünmektedir. Ancak görünen o ki küçük ölçekteki işletmeler ve işletme sahiplerinin bu sürece katılım da zorlu bir süreç yaşayacağını düşünüyorum. Mali Müşavirler olarak bizlerde her süreçte olduğu gibi bu süreçte de girişimcilere yön vererek yarımcı rolü üstleneceğiz’’ dedi.

Bulut, Mali Müşavirlerin mükellefin faturasını kesen eleman olmadığını belirterek, ’’Sayın meslektaşlarım sizden ricam e-fatura irsaliye gibi uygulamaları sizler kesmeyin, mükellefin faturasını mali müşavir kesmez, bundan dolayı ileride sıkıntı yaşarsınız. Siz değerli mükellefler, faturanızı mali müşavir kesmez, kesemez de. Fatura kesme saklama sorumluluğu sizlerdedir. Mesleğimizin kanun maddesi olan 3568 sayılı kanuna göre de bizlerin fatura gibi benzeri evrakları kesmeleri kanunen yasaktır. Toplumu bilgilendirmenin bizim gibi mali müşavirlerin ve esnaf odalarının görevi olduğunu düşünüyorum. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleştirmesini sağlamak ve cezai müeyyidelere sebep olmamalarını sağlamaktır’’ diye konuştu.