E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı

Mesai dışında çalışmaların olmaması nedeniyle halkın büyük tepki gösterdiği karayolunun biran önce ulaşıma açılarak, trafik yoğunluğuna son verilmesi isteniyor. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu'nun Dörtyol kavşağı ile Terminal Kavşağı arasındaki kesimde sıcak asfalt çalışmalarına geçti. Çalışmaların bitirilip, yolun ulaşıma açılacağı kaydedildi.
26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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