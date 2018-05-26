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E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı

YOZGAT Şehir Merkezi'nden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolunda bir süre önce başlatılan çalışmalar mesai saatleri dahilinde sürdürülüyor.

E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı

YOZGAT Şehir Merkezi'nden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolunda bir süre önce başlatılan çalışmalar mesai saatleri dahilinde sürdürülüyor.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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E-88 Karayolunda Asfalt Çalışmaları Başlatıldı

Mesai dışında çalışmaların olmaması nedeniyle halkın büyük tepki gösterdiği karayolunun biran önce ulaşıma açılarak, trafik yoğunluğuna son verilmesi isteniyor. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu'nun Dörtyol kavşağı ile Terminal Kavşağı arasındaki kesimde sıcak asfalt çalışmalarına geçti. Çalışmaların bitirilip, yolun ulaşıma açılacağı kaydedildi.

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