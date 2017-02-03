Düzenli olacak!

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi Ulaştırma Müdürü Hasan Löker ve Trafik Zabıtası ekipleri katıldı.





Yozgat’ta en önemli problemlerin başında şehir içi trafik ve otopark konusu geldiğini ifade eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Maalesef Yozgat büyüyüp genişlerken aynı oranda cadde, sokak ve kaldırımları genişlemedi. Dolayısıyla bugün Yozgat’taki 35 bin araç sayısını göz önüne aldığımız zaman şehir içi ulaşım çok büyük bir sorun. Bunun halledilmesine yönelik olarak birtakım çalışmalarımız var. Bu noktada bu yıl içerisinde şehir içi ulaşımla düzenlemeleri daha iyi yönetebilmek için Ulaştırma Müdürlüğümüzü kurduk. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak da şehir içi trafik zabıtası ekibimizi kurduk. Bugüne kadar Yozgat’ta ve birçok şehirde uygulaması olmayan bir çalışma. Şehir içi trafiği de elimizden geldiği kadar düzenlemeye çalışıyoruz. Gerek zabıta araçları gerek çekici araçlarıyla birlikte şehir içinde trafik kurallarına uymayan sürücülerle ilgili olarak düzenlemeleri ve cezai uygulamaları belediye olarak yapmaya başladık” dedi.





Kurulan Trafik Zabıtası ekibiyle amaçlarının şehir içi trafik akışını düzenlemek olduğunu aktaran Başkan Arslan, “Şehir merkezini daha fazla büyütme imkanımız yok. Dolayısıyla şehir merkezini daha düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu noktada aktif olarak Ulaştırma Müdürlüğümüz çalışacak. Trafik zabıtamız çalışacak. İnşallah trafik düzenini daha iyi sağlamış olacağız. Trafik Zabıtası ekibimiz 5 kişi. Çalışanları, trafik araçlarını ve çekicileri daha artıracağız. Yozgat’ta 80 bin üzeri insan yaşıyor. Bunların hepsini ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Bunun tek yolu da saygıdan geçiyor. Saygılı bir şekilde şehri kullanmak ve trafik kurallarına uymak gerekiyor” şeklinde konuştu.



