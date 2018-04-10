Düzenli çalışamıyor

Belediye tarafından Salmanfakılı mevkiinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinin yeterli kapasitede çöpe ulaşamadığı için, düzenli çalıştırılamadığı bildirildi. Tesiste elektrik üretimi için yeterli ve uygun nitelikte çöp toplanması gerektiği ancak Yozgat Katı Atık Birliği üyesi ilçe belediyelerinin çöplerini tesise istenilen düzeyde nakletmediği ifade edildi. Konuyla ilgili Yozgat Valiliği tarafından ilçe belediye başkanlarına, çöplerin düzenli taşınması ve bertaraf edilmesiyle ilgili talimat verildiği bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de gerekli denetim ve yaptırımları artıracağı kaydedildi.