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Düzenlemede sona gelindi

Yozgat Belediyesi tarafından dört etaplı olarak planlanan Şehir Merkezi Saat Kulesi bölgesindeki çalışmalarda sona gelindi.

18 Mayıs 2021 Salı 00:12
Düzenlemede sona gelindi

YOZGAT Belediyesi tarafından projelendirilip, 4 etapta tamamlanması planlanan Saat Kulesi bölgesindeki düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projenin ilk iki etabı geçtiğimiz yıl tamamlandı. Tam kapanma sürecinden yararlanılarak, geriye kalan iki etaptaki çalışmaların da sonuna gelindi. Belediye Başkanı Celal Köse, 21 günlük kısıtlama açıklanınca, şehrimizdeki araç trafiğinin ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Saat Kulesi, Dörtyol kavşağı ile Askerlik Şubesi arasında kalan bölgede çalışmalara başladıklarını hatırlattı. Köse, ‘’Daha önce malzemelerimiz hazırdı ama fırsatını kolluyorduk, esnafımıza bu pandemi döneminde zarar vermeyelim diye, birazda ağırdan alıyorduk. Kısıtlamayı fırsata çevirdik, ekiplerimiz canla başla çalıştılar’’ dedi. Bu süreyi çok güzel kullandıklarını, kaldırımları yenileyip, asfalt ve diğer altyapı çalışmalarını yenilediklerini kaydeden Köse, araç parkına kazandırılan silindir, asfalt dökücü gibi araçları da çalışmalarda kullanarak, deneme imkanı bulduklarını bildirdi. Köse, ‘’makine parkımıza kazandırdığımız bu iş makinalar için 5 milyon 500 bin lira para verdik. İlk kez kullanıp, deneme imkanımız oldu ve makinaların kalitesi de ortaya çıktı asfalt da kaliteli oluyor. Daha önce odilasyon dediğimiz aracı titreten asfalt artık tarihe karıştı. Bundan sonra konforlu bir şekilde yollarımızı yapacağız’’ diye konuştu.  Köse, mesai arkadaşlarının canla başla çalıştıklarını, mesai mefhumu gözetmediklerini, biran önce vatandaşların yollardan geçebilsinler, şehir daha güzel olsun diye gece gündüz canla başla çalıştıkları için teşekkür etti. •İhsan Çelikkaya• 

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Düzenlemede Sona Gelindi
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