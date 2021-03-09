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Düzenleme yapılmalı!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgatlı nakliyecilerin gündeme taşıdığı uzun yol nakliyesi yapan şoförlerin dinlenme süreleriyle ilgili konuyu meclis gündemine taşıdı.

09 Mart 2021 Salı 00:25
Düzenleme yapılmalı!

Sedef, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, sorunu da ayrıntılı olarak dile getirdi. Sedef, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyetiyle, denetleme esaslarının yeniden belirlendiğini hatırlattı. Sedef, ‘’Yapılan düzenlemede özetle; Ticari amaçlarla yük ve yolcu taşıyan, aracının yükü 3.5 tondan fazla olan sürücüler 9 saatten fazla araç kullanma durumunda en 4.5 saat dinlenmek zorundadırlar. Bu kişiler haftada en fazla 6 gün araç kullanabilirler. Kesintisiz 4.5 saat araç kullanmaları durumunda en az 45 dakika mola vermek zorundadırlar. Her 24 saatte en az 11 saat kesintisiz mola vermek zorundadırlar’’ denildiğini kaydetti. Sedef, bu kurallara uymayanlara para cezası, ehliyetlerine 20 ceza puanı uygulandığını, trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınarak, eğitime tabi tutulduklarının da kaydetti. Sedef, ‘’Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay, bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilmektedir. Günlük 9 saat araç kullanarak sürelerini dolduran şoförlerimiz bazı tesislerin ve benzin istasyonlarının ağır vasıta kabul etmemesi, yeterli kamyon ve tır parkı olmamasından dolayı saatlere uymakta zorluk çekmektedirler. Bu gibi nedenlerle mecburi süre aşımı yapılmaktadır.Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Şoför Odaları, özellikle yük taşımacılığı yapan şoför esnafının sürüş sürelerinin 4 + 4 + 4 olarak 12 saat şeklinde düzenlenerek yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep etmektedirler’’ diye konuştu. Sedef, yazılı açıklamasında Soylu tarafından yanıtlanmasını talep ettiği soru ya da yer vererek, ‘’Yük taşımacılığı yapan şoför esnafının Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları hakkında yönetmelikte bir düzenleme planlanmakta mıdır?’’ sorusuna yanıt istedi.

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Düzenleme Yapılmalı!
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